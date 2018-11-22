"Динамо" продлило контракт с молодым футболистом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93064 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105034 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140337 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137735 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132949 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126698 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165491 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Динамо" продлило контракт с молодым футболистом

"Динамо" продлило контракт с молодым футболистом

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили, которому на днях исполнилось 18 лет, и футбольный клуб “Динамо” Киев продолжили сотрудничество, сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.

По новым условиям договора спортсмен будет выступать за столичный клуб в течение ближайших пяти лет.

“Разговоры о моем возможном переходе в “Шахтер”, “Зенита” или “Аякса” - не более чем слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы навестить дедушку. Как только вернулся в Киев, сразу прибыл в клубный офис “Динамо” чтобы продлить контракт. Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно работать на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому “Динамо”, — отметил 18-летний игрок.

Стоит отметить, что талантливый атакующий полузащитник, выпускник динамовской академии обратил на себя внимание тренеров молодежной и юношеской команды “Динамо” еще в 16-летнем возрасте, с тех пор превратившись в одного из лидеров “Динамо” U19 и U21.

Добавим также, в 6 матчах в Юношеской Лиге УЕФА Цитаишвили забил два гола и отдал один ассист.

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