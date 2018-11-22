"Динамо" продлило контракт с молодым футболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили, которому на днях исполнилось 18 лет, и футбольный клуб “Динамо” Киев продолжили сотрудничество, сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
По новым условиям договора спортсмен будет выступать за столичный клуб в течение ближайших пяти лет.
“Разговоры о моем возможном переходе в “Шахтер”, “Зенита” или “Аякса” - не более чем слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы навестить дедушку. Как только вернулся в Киев, сразу прибыл в клубный офис “Динамо” чтобы продлить контракт. Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно работать на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому “Динамо”, — отметил 18-летний игрок.
Стоит отметить, что талантливый атакующий полузащитник, выпускник динамовской академии обратил на себя внимание тренеров молодежной и юношеской команды “Динамо” еще в 16-летнем возрасте, с тех пор превратившись в одного из лидеров “Динамо” U19 и U21.
Добавим также, в 6 матчах в Юношеской Лиге УЕФА Цитаишвили забил два гола и отдал один ассист.