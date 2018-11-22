"Динамо" продовжило контракт із молодим футболістом

За новими умовами договору спортсмен виступатиме за столичний клуб протягом найближчих п’яти років.

“Розмови про мій можливий перехід до “Шахтаря”, “Зеніта” або “Аякса” — не більше ніж чутки, які не мають під собою жодних підстав. Я їздив додому на кілька днів за сімейними обставинами, щоб провідати дідуся. Як тільки повернувся до Києва, відразу прибув до клубного офісу “Динамо” аби продовжити контракт. Я дуже ціную довіру президента і тренерів, щасливий бути частиною цього великого клубу. Буду намагатися і далі старанно працювати на футбольному полі, щоб прогресувати і приносити користь київському “Динамо”, — зазначив 18-річний гравець.

Варто відзначити, що талановитий атакуючий півзахисник, випускник динамівської академії звернув на себе увагу тренерів молодіжної та юнацької команди “Динамо” ще у 16-річному віці, з тих пір перетворившись на одного з лідерів “Динамо” U19 і U21.

Додамо також, у 6 матчах у Юнацькій Лізі УЄФА Цитаішвілі забив два голи та віддав один асист.