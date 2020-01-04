"Динамо" согласовало трансфер нигерийского футболиста из российского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Футбольный клуб "Динамо" согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито. Об этом говорится на сайте "бело-синих", передает УНН.
Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муива, более известный как Бенито, будет выступать за "Динамо" в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10 января.
Основная позиция Бенито - фланговый игрок атаки. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда.
Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23. Ранее он играл за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).
Добавим, что в первой половине сезона Бенито провел за "Тамбов" - участника самого чемпионата России по футболу, 8 поединков в которых забил только один мяч. С первого января нигериец стал свободным агентом.