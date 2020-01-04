"Динамо" погодило трансфер нігерійського футболіста з російського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Футбольний клуб "Динамо" погодив умови контракту з 21-річним нігерійським вінгером Беніто. Про це сказано на сайті "біло-синіх", передає УНН.
Згідно з умовами договору, Олабіран Блессінг Муїва, більш відомий як Беніто, виступатиме за "Динамо" в найближчі 3,5 роки. Угода буде підписана у разі успішного проходження гравцем медобстеження, яке заплановане на 10 січня.
Основна позиція Беніто - фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда.
Беніто має досвід виступів за збірну Нігерії U23. Раніше він грав за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Мінськ (Білорусь) і "Тамбов" (Росія).
Додамо, що у першій половині сезону Беніто провів за "Тамбов" – учасника найвищого чемпіонату Росії з футболу, 8 поєдинків в яких забив тільки один м'яч. З першого січня нігерієць став вільним агентом.