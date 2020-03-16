"Динамо" не попадет в Лигу чемпионов в случае досрочного завершения сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Завтра, 17 марта, должно состояться заседание руководства Украинской Премьер-лиги. На нем, скорее всего, будет принято решение о досрочном завершении сезона УПЛ из-за коронавируса, сообщает Sport.ua, передает УНН.
Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции.
"После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры. В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будет определено по текущей турнирной таблице", - предполагает спортивный портал.
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Также отмечается, что киевское "Динамо" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, поскольку при равенстве очков - уступает "Заре" по личным встречам. А донецкий "Шахтер" может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.
"При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будут представлять "Шахтер" и "Заря", а "Динамо" сыграет в Лиге Европы", - считает издание.
Напомним, как сообщалось ранее в УНН, владельцев столичного "Динамо" призвали не позорить клуб. Такой призыв появился в социальных сетях сегодня, после того, как люди с флагами киевского ФК пикетировали Верховный Суд, требуя принять решение в пользу братьев Суркисов в споре с НБУ.