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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103100 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105169 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112745 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100690 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105199 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106631 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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"Динамо" не попадет в Лигу чемпионов в случае досрочного завершения сезона УПЛ

"Динамо" не попадет в Лигу чемпионов в случае досрочного завершения сезона УПЛ

Киев  •  УНН

 • 12985 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Завтра, 17 марта, должно состояться заседание руководства Украинской Премьер-лиги. На нем, скорее всего, будет принято решение о досрочном завершении сезона УПЛ из-за коронавируса, сообщает Sport.ua, передает УНН.

Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции.

"После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры. В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будет определено по текущей турнирной таблице", - предполагает спортивный портал.

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Также отмечается, что киевское "Динамо" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, поскольку при равенстве очков - уступает "Заре" по личным встречам. А донецкий "Шахтер" может быть объявлен чемпионом Украины уже 17 марта.

"При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будут представлять "Шахтер" и "Заря", а "Динамо" сыграет в Лиге Европы", - считает издание.

Напомним, как сообщалось ранее в УНН, владельцев столичного "Динамо" призвали не позорить клуб. Такой призыв появился в социальных сетях сегодня, после того, как люди с флагами киевского ФК пикетировали Верховный Суд, требуя принять решение в пользу братьев Суркисов в споре с НБУ.

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