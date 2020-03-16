"Динамо" не потрапить до Ліги чемпіонів у разі дострокового завершення сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Завтра, 17 березня, має відбутися засідання керівництва Української Прем'єр-ліги. На ньому, швидше за все, буде прийнято рішення про дострокове завершення сезону УПЛ через коронавірус, повідомляє Sport.ua, передає УНН.
Засідання УПЛ відбудеться відразу після консультацій з УЄФА. Керівництво європейського футболу проведе своє зібрання в режимі відеоконференції.
"Після рішень УЄФА, швидше за все, національним федераціям футболу доведеться зупинити всі футбольні турніри. В такому випадку футбольний сезон в Україні завершиться достроково, а підсумкове становище команд буде визначено за поточною турнірною таблицею", - припускає спортивний портал.
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Також наголошується, що київське "Динамо" на даний момент займає третє місце в турнірній таблиці, оскільки при однаковій кількості очок - поступається "Зорі" за особистими зустрічами. А донецький "Шахтар" може бути оголошений чемпіоном України вже 17 березня.
"При такому розкладі Україну в Лізі чемпіонів 2020/21 представлятимуть "Шахтар" і "Зоря", а "Динамо" зіграє в Лізі Європи", - вважає видання.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, власників столичного "Динамо" закликали не ганьбити клуб. Такий заклик з'явився у соціальних мережах сьогодні, після того, як люди з прапорами київського ФК пікетували Верховний Суд, вимагаючи прийняти рішення на користь братів Суркісів в суперечці з НБУ.