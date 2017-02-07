"Динамо" назвало двух будущих соперников на втором сборе в Испании

16 февраля команда Сергея Реброва встретится с датским клубом "Хобро", а на следующий день - с норвежским "Стремсгодсет".

Заметим также, что поменялся соперник "Динамо" в четвертом контрольном матче этого сбора, запланированном на 13 февраля.

Вместо "Линенсе" "бело-синие" встретятся с ФК "Марбелья".

Напомним, что на первом зимнем сборе "динамовцы" получили 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.