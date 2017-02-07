"Динамо" назвало двох майбутніх суперників на другому зборі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Стали відомі ще дві команди, з якими зустрінеться київське “Динамо” під час другого міжсезонного збору в Іспанії. Про це інформує сайт киян, передає УНН.
16 лютого команда Сергія Реброва зустрінеться з данським клубом “Хобро”, а на наступний день — з норвезьким “Стрьомсгодсетом”.
Зауважимо також, що змінився суперник “Динамо” у четвертому контрольному матчі цього збору, запланованому на 13 лютого.
Замість “Ліненсе” “біло-сині” зустрінуться з ФК “Марбелья”.
Нагадаємо, що на першому зимовому зборі “динамівці” здобули 2 перемоги, 2 нічиї і 1 поразку.