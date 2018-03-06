"Динамо" и "Шахтер" попали в топ-15 доминирующих клубов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Швейцарская исследовательская организация CIES продемонстрировала список самых доминирующих футбольных команд Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
Под термином “доминация” в CIES отнесли соотношение между нанесенными ударами по воротам и количеством ударов из-пределов штрафной площади. Первый показатель делится на второй, а полученный коэффициент и указывает на то, насколько конкретная команда доминирует на поле.
Специалисты CIES рассмотрели 100 команд из 31-го чемпионата Европы. В результате проведенной работы возник рейтинг, на вершине которого португальский клуб “Порту” (3,79).
Среди ведущих команд континента три украинские. “Шахтер” на 12-м месте: по 22 тура чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов “горняки” нанесли 181 удар по воротам, из которых шестьдесят седьмой штрафной площади, поэтому полученный коэффициент — 2,70. “Динамо” на 13-м месте с такими показателями: 190 ударов, 76 из штрафной площади, коэффициент — 2,50. “Заря” делит 35-36-е места (с “Янг Бойз”), имея такие цифры: 161, 87, 1,85.
Как сообщал УНН, CIES также включала 5-ть украинский в число самых перспективных футболистов Европы.