"Динамо" і "Шахтар" потрапили до топ-15 домінуючих клубів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Швейцарська дослідницька організація CIES продемонструвала список найбільш домінуючих футбольних команд Європи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
Під терміном “домінація” в CIES віднесли співвідношення між завданими ударами по воротах і кількістю ударів із-меж штрафної площі. Перший показник ділиться на другий, а отриманий коефіцієнт і вказує на те, наскільки конкретна команда домінує на полі.
Фахівці CIES розглянули 100 команд із 31-го чемпіонату Європи. В результаті проведеної праці виник рейтинг, на вершині котрого португальський клуб “Порту” (3,79).
Серед провідних команд континенту три українські. “Шахтар” на 12-му місці: за 22 тури чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років “гірники” завдали 181 удар по воротах, із яких 67 — у штрафній площі, відтак отриманий коефіцієнт — 2,70. “Динамо” на 13-му місці з такими показниками: 190 ударів, 76 зі штрафної площі, коефіцієнт — 2,50. “Зоря” ділить 35-36-е місця (з “Янг Бойз”), маючи такі цифри: 161, 87, 1,85.
Як повідомляв УНН, CIES також включала 5-ть українців до числа найперспективніших футболістів Європи.