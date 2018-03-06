"Динамо" і "Шахтар" потрапили до топ-15 домінуючих клубів Європи

ukru
11:23 • 15294 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 72998 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 62149 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 114231 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 124741 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 174689 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 161499 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 206130 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130548 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134385 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 89769 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 127911 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 103581 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 131641 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 93259 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 73061 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 114272 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 131641 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 127911 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 206141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 7899 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 32663 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 34700 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 59600 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 71234 перегляди
Актуальне
"Динамо" і "Шахтар" потрапили до топ-15 домінуючих клубів Європи

"Динамо" і "Шахтар" потрапили до топ-15 домінуючих клубів Європи

Київ • УНН

 • 15002 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Швейцарська дослідницька організація CIES продемонструвала список найбільш домінуючих футбольних команд Європи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

Під терміном “домінація” в CIES віднесли співвідношення між завданими ударами по воротах і кількістю ударів із-меж штрафної площі. Перший показник ділиться на другий, а отриманий коефіцієнт і вказує на те, наскільки конкретна команда домінує на полі.

Фахівці CIES розглянули 100 команд із 31-го чемпіонату Європи. В результаті проведеної праці виник рейтинг, на вершині котрого португальський клуб “Порту” (3,79).

Серед провідних команд континенту три українські. “Шахтар” на 12-му місці: за 22 тури чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років “гірники” завдали 181 удар по воротах, із яких 67 — у штрафній площі, відтак отриманий коефіцієнт — 2,70. “Динамо” на 13-му місці з такими показниками: 190 ударів, 76 зі штрафної площі, коефіцієнт — 2,50. “Зоря” ділить 35-36-е місця (з “Янг Бойз”), маючи такі цифри: 161, 87, 1,85.

Як повідомляв УНН, CIES також включала 5-ть українців до числа найперспективніших футболістів Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31