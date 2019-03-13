ГФС приостановит процесс таможенного оформления

"С 12:00 00 минут до 14 часов 00 минут 16.03.2019 запланированны работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования Единой автоматизированной системы ГФС Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что на время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС, что приведет к остановке процесса таможенного оформления.

Напомним, 1 марта КПВВ на Донбассе перешли на весенний график работы.