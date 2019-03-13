ДФС призупинить процес митного оформлення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Державна фіскальна служба 16 березня на дві години зупинить процес митного оформлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
"З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України", - йдеться в повідомленні.
У відомстві попередили, що на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.
Нагадаємо, 1 березня КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік роботи.