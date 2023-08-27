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"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства" - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые энергетические и стратегические объекты в Украине должны вернуться под контроль государства. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, информирует УНН.

Детали

На вопрос Мосийчук, будет ли возвращать себе государство то, что олигархи приватизировали в эпоху стремительного накопления капитала, Зеленский сказал:

“Там, где это возможно, по закону, - да. Там, где это невозможно, - это вопрос времени”.

Президент отметил, что если говорить об энергетической независимости государства, Украина не может просто думать - это был предмет интереса того или иного бизнесмена или олигарха.

Цитата

“Украина думает об одном, я лично, как пройти зиму всем людям, всем, несмотря на то, кто ты и какое у тебя финансовое положение. Мы должны пройти, потому что это не может быть внутренним взрывом, который ослабит нас на фронте, а сразу ослабит. И этот расфокус, если он есть благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Все, что я должен делать.

И поэтому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков”, - сказал президент.

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