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Дэвид Кэмерон претендует на должность генсека НАТО - СМИ

Дэвид Кэмерон претендует на должность генсека НАТО - СМИ

Киев • УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона считают одним из главных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников, передает УНН.

По словам источников издания в НАТО, Великобритания занимает сильную позицию в альянсе, поскольку "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США. Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.

Чиновники, близкие к Д.Кэмерону, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую ​​возможность.

"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень много - и убедить его снова сражаться за Британию", - цитирует газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Великобритании Т.Мэй.

Издание отмечает, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в 2018 или 2019 году.

Представители королевства трижды в истории альянса занимали должность главы НАТО: с 1952 по 1957 год генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 год - Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 год - Джордж Робертсон.

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