Девід Кемерон претендує на посаду генсека НАТО - ЗМІ

За словами джерел видання в НАТО, Британія займає сильну позицію в альянсі, оскільки “є найбільшою і найбільш значущою країною у військовому плані” після США. Також країна прагне відігравати активнішу роль в альянсі після виходу зі складу ЄС.

Чиновники, близькі до Д.Кемерона, заявили, що Британія тільки виграє від його повернення на політичну арену. Також вони відзначили, що екс-прем’єр готовий розглянути таку можливість.

“Ми повинні знайти для нього роль — він може запропонувати дуже багато — і переконати його знову битися за Британію”, — цитує газета слова одного з членів кабінету прем’єр-міністра Британії Мей.

Видання зазначає, що нинішній генсек НАТО Йєнс Столтенберг залишить посаду у 2018 або 2019 році.

Представники королівства тричі в історії альянсу займали посаду глави НАТО: з 1952 по 1957рік генсеком альянсу був Гастінгс Ісмей, з 1984 по 1988 рік — Пітер Каррінгтон, а з 1999 по 2003 рік — Джордж Робертсон.