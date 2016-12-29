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Девід Кемерон претендує на посаду генсека НАТО - ЗМІ

Девід Кемерон претендує на посаду генсека НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8842 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона вважають одним з головних претендентів на посаду генерального секретаря НАТО. Про це пише Daily Mail з посиланням на неназваних чиновників, передає УНН.

За словами джерел видання в НАТО, Британія займає сильну позицію в альянсі, оскільки “є найбільшою і найбільш значущою країною у військовому плані” після США. Також країна прагне відігравати активнішу роль в альянсі після виходу зі складу ЄС.

Чиновники, близькі до Д.Кемерона, заявили, що Британія тільки виграє від його повернення на політичну арену. Також вони відзначили, що екс-прем’єр готовий розглянути таку можливість.

“Ми повинні знайти для нього роль — він може запропонувати дуже багато — і переконати його знову битися за Британію”, — цитує газета слова одного з членів кабінету прем’єр-міністра Британії Мей.

Видання зазначає, що нинішній генсек НАТО Йєнс Столтенберг залишить посаду у 2018 або 2019 році.

Представники королівства тричі в історії альянсу займали посаду глави НАТО: з 1952 по 1957рік генсеком альянсу був Гастінгс Ісмей, з 1984 по 1988 рік — Пітер Каррінгтон, а з 1999 по 2003 рік — Джордж Робертсон.

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