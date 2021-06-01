Децентрализация: Рада поддержала законопроект о региональной политике
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 5323 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной региональной политики". Решение поддержало 247 нардепов, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Новая система админтерустройства является очень важным шагом для планирования и реализации обновленной государственной региональной политики. Проектом закона предусмотрено комплексное совершенствование механизмов реализации государственной региональной политики, изменение правовых, организационных, финансовых и других механизмов реализации проектов в регионах", - сказал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукерия, представляя законопроект в парламенте.
Детали
В частности, по его словам, законопроект направлен на решение нескольких ключевых проблем.
"Первое - на сегодня в Украине отсутствует единая система стратегического планирования, а стратегические документы общин базового уровня не согласуются между собой. Поэтому законопрооектом предлагается ввести трехуровневую систему стратегического планирования на уровне государства, региона и каждого общества", - отметил замминистра.
Вторая проблема, по его словам - это существенные диспропорции в развитии регионов.
"Поэтому, соответствующим законопроектом предлагается разработка региональных программ и поддержка территорий, имеющих одинаковые социально-экономические показатели", - сообщил Лукерия.
Также предлагается создание единой информационной системы мониторинга развития общин, добавил он.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский в начале года отметил, что народные депутаты должны в текущем году принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти.
Напомним, Верховная Рада и правительство приняли все законодательные и подзаконные акты по изменению административно-территориального устройства в стране, однако в областях возникают трудности с передачей имущества.
Глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства профильного парламентского комитета, народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин все же считает, что провести все процедуры успеют раньше определенного законодательством срока - до 1 июля 2021 года.