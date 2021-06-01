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Децентралізація: Рада підтримала законопроект про регіональну політику

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні проект закону № 5323 про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики". Рішення підтримало 247 нардепів, передає кореспондент УНН.

Децентралізація: Рада підтримала законопроект про регіональну політику

Цитата:

"Нова система адмінтерустрою є дуже важливим кроком для планування та реалізації оновленої державної регіональної політики. Проектом закону передбачене комплексне удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики, зміна правових, організаційних, фінансових та інших механізмів реалізації проектів у регіонах", - сказав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукерія, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Зокрема, з його слів, законопроект спрямований на вирішення декількох ключових проблем.

"Перше – на сьогодні в Україні відсутня єдина система стратегічного планування, а стратегічні документи громад базового рівня не узгоджуються між собою. Тому законопрооектом пропонується запровадити трирівневу систему стратегічного планування на рівні держави, регіону і кожної громади", - зазначив заступник міністра.

Друга проблема, з його слів – це суттєві диспропорції у розвитку регіонів.

"Тому, відповідним законопроектом пропонується розробка регіональних програм та підтримка територій, які мають однакові соціально-економічні показники", - повідомив Лукерія.

Також пропонується створення єдиної інформаційної системи моніторингу розвитку громад, додав він.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський на початку року наголосив, що народні депутати повинні поточного року ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.

Нагадаємо, Верховна Рада та уряд ухвалили всі законодавчі та підзаконні акти щодо зміни адміністративно-територіального устрою в країні, проте в областях виникають труднощі з передачею майна.

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою профільного парламентського комітету, народний депутат від “Слуги народу” Віталій Безгін все ж вважає, що провести всі процедури встигнуть раніше визначеного законодавством терміну — до 1 липня 2021 року.

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