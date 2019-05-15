Десятки зоозащитников митингуют под Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Под стенами Министерства аграрной политики проходит акция зоозащитников, из-за катастрофической ситуации на конезаводах Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
По словам активистов, на 10 конезаводах сложилась катастрофическая ситуация с кормом для лошадей. На конезаводы не поставляют корм, вследствие чего лошади значительно похудели и находятся на грани смерти. После завершения акции, зоозащитники направятся к представителю министерства, которому выдвинут свои требования. В частности, будут требовать отставки чиновников, отвечающих за состояние конезаводов, а также немедленной доставки корма лошадям.
Напомним, Украинцы предлагают запретить использование фразеологизма "собаку съели" как такового, что пропагандирует пренебрежительное отношение к животным и жестокое обращение с ними.