Десятки зоозахисників мітингують під Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Під стінами Міністерства аграрної політики відбувається акція зоозахисників, через катастрофічну ситуацію на конезаводах України. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
За словами активістів, на 10 конезаводах склалася катастрофічна ситуація з кормом для коней. На конезаводи не поставляють корм, внаслідок чого коні значно схудли та знаходяться на межі смерті. Після завершення акції, зоозахисники направляться до представника міністерства, якому висунуть свої вимоги. Зокрема, вимагатимуть відставки чиновників, що відповідають за стан конезаводів, а також негайної доставки корму коням.
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