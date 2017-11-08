Десятки тысяч медиков могут остаться без работы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вследствие не профессиональных решений должностных лиц Министерства здравоохранения (МЗ), десятки тысяч украинских медиков могут остаться без работы. Об этом во время выступления в ВР заявил член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма, передает корреспондент УНН.
По его словам, по решению МОЗ Министерство экономического развития и торговли отменило должность "фельдшера" с медицины не отложных состояний" и вместо нее вводится должность "парамедик".
"Таким образом должности "фельдшер с медицины не отложных состояний" больше не существует и с первого ноября должен начинаться процесс сокращения работников и их освобождения", - отметил И.Шурма.
При этом нардеп заявил в Украине не существует специальности парамедик по учебной базы для этого.
"Приказ МЗ противоречит здравому смыслу... Мы имеем следующие не профессиональные решения, которые принимают должностные лица (МОЗ - ред.), которые приводят к тому, что десятки тысяч медицинских работников очень быстро останутся без работы", - заявил И.Шурма.
Нардеп призвал премьер-министра Украины Владимир Гройсман обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры по ее решению.
Напомним, 19 октября Рада приняла медицинскую реформу.
Как сообщал УНН, Парубий рассказал, почему пока не может подписать медицинскую реформу.