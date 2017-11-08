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Десятки тисяч медиків можуть залишитися без роботи

Десятки тисяч медиків можуть залишитися без роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Внаслідок не професійних рішень посадовців Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), десятки тисяч українських медиків можуть залишитися без роботи. Про це під час виступу у ВР заявив член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ігор Шурма, передає кореспондент УНН.

За його словами, за рішенням МОЗу Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало посаду “фельдшера” з медицини не відкладних станів" і замість неї вводиться посада “парамедик”.

“Таким чином посади “фельдшер з медицини не відкладних станів” більше не існує і з першого листопада має починатися процес скорочення працівників та їх звільнення,"- зазначив І. Шурма.

При цьому нардеп заявив, в Україні не існує спеціальності парамедик як і навчальної бази для цього.

“Наказ МОЗ суперечить здоровому глузду...Ми маємо наступні не професійні рішення, які приймають посадові особи (МОЗу — ред.), які призводять до того, що десятки тисяч медичних працівників дуже швидко залишаться без роботи”, — заявив І. Шурма.

Нардеп закликав Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана звернути увагу на ситуацію, що склалася та вжити заходів щодо її вирішення.

Нагадаємо, 19 жовтня Рада ухвалила медичну реформу.

Як повідомляв УНН, А.Парубій розповів, чому поки не може підписати медичну реформу.

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