Десятки стран выразили готовность участвовать в проектах, которые будут способствовать возвращению украинских детей

Украина и Канада провели очередное заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей, к работе которой привлечено уже 35 стран. На заседании Украина представила проекты, способствующие возвращению и реинтеграции детей. Десятки стран выразили готовность активно участвовать в реализации представленных проектов. Об уе УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщается, на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей были представлены конкретные проекты для привлечения стран - членов коалиции к работе над возвращением и реинтеграцией похищенных россией украинских детей.

Во время заседания Украина представила конкретные проекты и способы привлечения стран к активной работе по возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных россией детей.

Предлагаемые инициативы охватывают следующие сферы: выявление местонахождения похищенных украинских детей, разработка механизмов их возвращения, участие в дипломатических переговорах, поддержка детей после возвращения и обеспечение их реабилитации, привлечение виновных лиц к ответственности, а также проведение совместных информационных кампаний.

Сегодня на встрече коалиции презентовали проекты, которые будут способствовать возвращению и реинтеграции украинских детей. Рад приветствовать готовность участников коалиции поддержать реализацию предложенных Украиной проектов уже в ближайшее время - отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко пригласила страны - участницы коалиции сотрудничать с Украиной для привлечения к ответственности преступников, которые спланировали, организовали и реализовали политику депортации украинских детей.

Украина стремится адаптировать лучшие международные практики в рамках работы с детьми, а также усилить сотрудничество, направленное на привлечение виновных лиц к ответственности за преступления депортации и принудительного перемещения. Также мы нуждаемся в поддержке в системном обучении специалистов, которые будут расследовать преступления, совершенные против детей. Не менее важным является укрепление потенциала по сбору доказательств при отсутствии доступа к временно оккупированным территориям, свидетелей и потерпевших, документов и других доказательств - заявила она.

По итогам второго пленарного заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей десятки стран выразили готовность активно участвовать в реализации представленных Украиной проектов, способствующих возвращению и реинтеграции украинских детей.

Дополнение

2 февраля в Киеве, во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли было объявлено о начале работы международной коалиции по возвращению украинских детей. В этот же день в Офисе Президента был заключен соответствующий рамочный документ деятельности коалиции.

Общее количество стран - участниц коалиции возросло до 35 благодаря присоединению двух новых членов - Лихтенштейна и Словении.