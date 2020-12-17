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Десятки обысков и 60 миллионов наличных: разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины

Киев • УНН

 • 28398 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во Львовской области прекратили работу масштабного конвертационного центра, который имел годовой оборот более чем 20 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

Десятки обысков и 60 миллионов наличных: разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины

"Приостановлена работа одного из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более чем 20 млрд грн. Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Ирина Венедиктова.

Она отметила, что противоправную деятельность конвертационного центра правоохранители Львовской области документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту.

"Кроме этого бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.
На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы. Разрушение схем по уклонению от уплаты налогов и "скруток" НДС - наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС", - добавила генпрокурор.

Напомним, в Украине разоблачили схему "теневой" реализации подсолнечного масла на 2,3 млрд грн.

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