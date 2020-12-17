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Десятки обшуків та 60 мільйонів готівки: викрито один з найбільших конвертцентрів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Львівщині припинили роботу масштабного конвертаційного центру, який мав річний оборот у понад 20 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

Десятки обшуків та 60 мільйонів готівки: викрито один з найбільших конвертцентрів України

“Припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн. Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ СБУ в Львівській області припинили незаконну діяльність масштабного конвертаційного центру. До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих “скруток” ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень”, - написала Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту.

“Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби. Руйнування схем з ухилення від сплати податків та “скруток” ПДВ - наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ”, - додала Генпрокурор.

Нагадаємо, в Україні викрили схему “тіньової” реалізації соняшникової олії на 2,3 млрд грн.

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