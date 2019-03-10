Десятки человек пострадали в Индонезии при сходе поезда с рельсов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109786 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113874 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117196 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115990 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145039 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130413 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130422 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Десятки человек пострадали в Индонезии при сходе поезда с рельсов

Десятки человек пострадали в Индонезии при сходе поезда с рельсов

Киев  •  УНН

 • 6327 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Пассажирский поезд в воскресенье сошел с рельсов в муниципалитете Богор в индонезийской провинции Западная Ява, десятки людей пострадали. Об этом сообщил начальник местной полиции Агус Прийоньо, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию Кебон-Педес, сообщил СМИ источник по телефону.

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Пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.

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Представитель пресс-службы сообщил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако, проводится расследование точной причины аварии.

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