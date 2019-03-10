Десятки человек пострадали в Индонезии при сходе поезда с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пассажирский поезд в воскресенье сошел с рельсов в муниципалитете Богор в индонезийской провинции Западная Ява, десятки людей пострадали. Об этом сообщил начальник местной полиции Агус Прийоньо, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию Кебон-Педес, сообщил СМИ источник по телефону.
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Пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.
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Представитель пресс-службы сообщил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако, проводится расследование точной причины аварии.