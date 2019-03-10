Десятки людей постраждали в Індонезії під час сходження поїзда з рейок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Пасажирський поїзд в неділю зійшов з рейок в муніципалітеті Богор в індонезійській провінції Західна Ява, десятки людей постраждали. Про це повідомив начальник місцевої поліції Агус Прійоньо, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.
Інцидент стався о 10:30 за місцевим часом, коли поїзд прибув на станцію Кебон-Педес, повідомило ЗМІ джерело по телефону.
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Прес-секретар Мінтрансу Хенгкі Сетіаван повідомив, що йде підрахунок постраждалих в поїзді з Джакарти в Богор.
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Представник прес-служби повідомив, що інцидент стався після того, як стовп електролінії звалився і вдарив поїзд, однак, проводиться розслідування точної причини аварії.