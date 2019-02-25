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На заході Німеччини зійшов з рейок потяг з цистернами газу

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В західнонімецькому місті Мерс, що в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, вантажний потяг з рідким газом зійшов з рейок під час руху мостом. Внаслідок інциденту постраждав машиніст, повідомляє УНН з посиланням на RP.ONLINE.

Вантажний потяг з цистернами газу рухався залізничним мостом через автомагістраль у місті Мерс, коли зійшов з рейок. Відпочатку рятувальники не знали, чи мав місце витік газу, і заблокували транспортний рух в околиці.

Невдовзі встановили, що витоків немає, і блокування доріг зняли. Машиніста потягу, який дістав поранень, в шоковому стані доставили до лікарні.

Рятувальні служби займаються ліквідацією наслідків із залученням масштабних сил. Процес переміщення потягу та відновлення пошкоджених ділянок триватиме дкекілька годин.

Раніше УНН повідомляв, що близько 700 людей 16 лютого були змушені залишити високошвидкісний потяг, який прямував з Дортмунда до Мюнхена, оскільки під час руху прибиральник виявив пістолет у туалеті.

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