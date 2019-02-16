У Німеччині евакували 700 людей з потяга через знайдений в туалеті пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Близько 700 людей у суботу, 16 лютого, були змушені залишити високошвидкісний потяг (ICE), який прямував з Дортмунда до Мюнхена. Під час руху прибиральник виявив у туалеті поїзда пістолет, повідомив речник федеральної поліції у Франкфурті, передає УНН із посиланням на DW.
Через це потяг зупинили на станції аеропорту Франкфурта, де усі пасажири змушені були звільнити вагони.
Пістолет не був заряджений. Поки невідомо, хто його залишив у туалеті. Потяг оглянули за допомогою собак, яких використовують для пошуку вибухівки.
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Згодом у поліції повідомили, що інших небезпечних предметів у поїзді не виявили. Більшість евакуйованих пасажирів змогла із певним запізненням продовжити поїздки іншими потягами. А о 17:20 за місцевим часом залишив вокзал у напрямку Мюнхена і поїзд, в туалеті якого знайшли пістолет.
Як повідомляв УНН, близько 500 пасажирів було евакуйовано з поїзда в Німеччині через загрозу вибуху.