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З поїзда "Миколаїв – Київ" евакуювали пасажирів через загрозу вибуху

З поїзда "Миколаїв – Київ" евакуювали пасажирів через загрозу вибуху

Київ • УНН

 • 12365 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. З поїзда сполученням "Миколаїв - Київ" евакуювали близько 800 людей через те, що один з пасажирів заявив про вибуховий пристрій у його багажі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Так, сьогодні до поліції надійшло повідомлення від начальника поїзда "Миколаїв - Київ", про те що за словами одного з пасажирів у нього у сумці є вибуховий пристрій. Потяг був змушений зупинитися на станції "Явкине" у селі Добре Баштанського району. Туди прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Евакуювали близько 800 пасажирів, які перебували у поїзді. Поліцейські затримали 36-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння. У його сумці вибухівку не знайшли.

"Спеціалісти перевірили вагони потягу та локомотив. За результатами перевірки небезпечних предметів виявлено не було. Пасажир, який повідомив про вибухівку, доставлений до Баштанського відділу поліції, його дії підпадають під ознаки ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками", що карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування десятьох будівель готелів та бізнес-центрів у Львові. Звідти евакуювали майже 800 людей. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

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