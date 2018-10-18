Из поезда "Николаев – Киев" эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва

Так, сегодня в полицию поступило сообщение от начальника поезда "Николаев - Киев", о том, что по словам одного из пассажиров у него в сумке есть взрывное устройство. Поезд был вынужден остановиться на станции "Явкино" в селе Доброе Баштанского района. Туда прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Эвакуировали около 800 пассажиров, находившихся в поезде. Полицейские задержали 36-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения. В его сумке взрывчатку не нашли.

"Специалисты проверили вагоны поезда и локомотив. По результатам проверки опасных предметов обнаружено не было. Пассажир, который сообщил о взрывчатке, доставлен в Баштанский отдел полиции, его действия подпадают под признаки ст. 259 "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий , которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями", что карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - отметили в полиции.

Напомним, правоохранители проверяли информацию о заминировании десяти зданий гостиниц и бизнес-центров во Львове. Оттуда эвакуировали почти 800 человек. Взрывоопасных предметов не нашли.



