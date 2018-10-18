У Львові з десяти "замінованих" будівель евакуювали майже 800 людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Правоохоронці обстежили десять будівель готелів та бізнес-центрів у Львові, повідомлення про замінування яких надійшло сьогодні вранці до поліції. Вибухонебезпечних предметів не знайшли, евакуювали майже 800 людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"На місця працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб, які залучаються у таких випадках. Правоохоронці обстежили зазначені об’єкти та прилеглі території. Жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було", – йдеться в повідомленні.
На час перевірки із закладів загалом евакуювали майже 800 людей. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.
Нагадаємо, сьогодні о 10:20 до поліції надійшло повідомлення про мінування десятьох будівель у Львові. Це готелі та бізнес-центри, розташовані на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.