У Львові з десяти "замінованих" будівель евакуювали майже 800 людей

ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Правоохоронці обстежили десять будівель готелів та бізнес-центрів у Львові, повідомлення про замінування яких надійшло сьогодні вранці до поліції. Вибухонебезпечних предметів не знайшли, евакуювали майже 800 людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.