Во Львове из десяти "заминированных" зданий эвакуировали почти 800 человек

"На места работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб, привлекаемых в таких случаях. Правоохранители обследовали указанные объекты и прилегающие территории. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было", – говорится в сообщении.

На время проверки из заведений в общем эвакуировали почти 800 человек. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о заминировании.

Напомним, сегодня в 10:20 в полицию поступило сообщение о минировании десяти зданий во Львове. Это отели и бизнес-центры, расположенные на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.