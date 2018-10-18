У Львові шукають вибухівку одразу у десятьох будівлях, людей евакуюють
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні до правоохоронців надійшла інформація про замінування десятьох об’єктів у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 18 жовтня, о 10:20 до поліції надійшла інформація від працівників Гарячої лінії Львова про те, що на їхню електронну скриньку надійшло повідомлення про замінування десятьох будівель готелів та фітнес-клубів, розташованих на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича", – йдеться в повідомленні.
На місці працюють вибухотехніки. Проводиться евакуація людей.
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Нагадаємо, у Дніпрі затримали 18-річного юнака через неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку. У такий спосіб він вирішив помститися своїй дівчині.