Во Львове ищут взрывчатку сразу в десяти зданиях, людей эвакуируют

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7 марта, 19:45 • 161032 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150347 просмотра

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня к правоохранителям поступила информация о заминировании десяти объектов во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, 18 октября, в 10:20 в полицию поступила информация от сотрудников Горячей линии Львова о том, что на их электронную почту поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича", – говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники. Проводится эвакуация людей.

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Напомним, в Днепре задержали 18-летнего юношу за ложное сообщение о заминировании общежития. Таким образом он решил отомстить своей девушке.

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