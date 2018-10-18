Во Львове ищут взрывчатку сразу в десяти зданиях, людей эвакуируют

"Сегодня, 18 октября, в 10:20 в полицию поступила информация от сотрудников Горячей линии Львова о том, что на их электронную почту поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича", – говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники. Проводится эвакуация людей.

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Напомним, в Днепре задержали 18-летнего юношу за ложное сообщение о заминировании общежития. Таким образом он решил отомстить своей девушке.