В Германии эвакуировали 700 человек с поезда из-за найденого в туалете пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Около 700 человек в субботу, 16 февраля, были вынуждены покинуть высокоскоростной поезд (ICE), следовавший из Дортмунда в Мюнхен. Во время движения уборщик обнаружил в туалете поезда пистолет, сообщил представитель федеральной полиции во Франкфурте, передает УНН со ссылкой на DW.
Из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры вынуждены были освободить вагоны.
Пистолет не был заряжен. Пока неизвестно, кто его оставил в туалете. Поезд осмотрели с помощью собак, которых используют для поиска взрывчатки.
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Впоследствии в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили. Большинство эвакуированных пассажиров смогла с некоторым опозданием продолжить поездки другими поездами. А в 17:20 по местному времени оставил вокзал в направлении Мюнхена и поезд, в туалете которого нашли пистолет.
Как сообщал УНН, около 500 пассажиров были эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва.