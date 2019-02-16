В Германии эвакуировали 700 человек с поезда из-за найденого в туалете пистолета

Из-за этого поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры вынуждены были освободить вагоны.

Пистолет не был заряжен. Пока неизвестно, кто его оставил в туалете. Поезд осмотрели с помощью собак, которых используют для поиска взрывчатки.

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Впоследствии в полиции сообщили, что других опасных предметов в поезде не обнаружили. Большинство эвакуированных пассажиров смогла с некоторым опозданием продолжить поездки другими поездами. А в 17:20 по местному времени оставил вокзал в направлении Мюнхена и поезд, в туалете которого нашли пистолет.

Как сообщал УНН, около 500 пассажиров были эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва.