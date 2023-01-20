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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Десятый пакет санкций ЕС против России будет готов на годовщину вторжения - Reuters

Киев • УНН

 • 2357391 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций, которые в следующем месяце вступят в силу против России за ведение войны против Украины, сообщили Reuters дипломатические источники. Отмечается, что он будет готов на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает УНН.

Десятый пакет санкций ЕС против России будет готов на годовщину вторжения - Reuters

Детали

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех промежуточных стран заявили, что следующий раунд санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, 24 февраля.

Цитата

"Следующий пакет санкций будет готов где-то примерно к трагической первой годовщине вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов, а второй сказал, что "были амбиции" подготовить меры к тому времени.

Однако анонимы не стали обсуждать, кто и что может попасть под санкции. Внесение лиц в черный список обычно легче получает необходимую поддержку со стороны всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.

Напомним

Совет Евросоюза 16 декабря 2022 года утвердил согласованный накануне девятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

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