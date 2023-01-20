Десятый пакет санкций ЕС против России будет готов на годовщину вторжения - Reuters

Детали

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех промежуточных стран заявили, что следующий раунд санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, 24 февраля.

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"Следующий пакет санкций будет готов где-то примерно к трагической первой годовщине вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов, а второй сказал, что "были амбиции" подготовить меры к тому времени.

Однако анонимы не стали обсуждать, кто и что может попасть под санкции. Внесение лиц в черный список обычно легче получает необходимую поддержку со стороны всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.

Напомним

Совет Евросоюза 16 декабря 2022 года утвердил согласованный накануне девятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.