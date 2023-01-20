Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий на річницю вторгнення — Reuters

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У п’ятницю високопоставлені дипломати з трьох проміжних країн заявили, що наступний раунд санкцій має бути готовий до річниці вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

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"Наступний пакет санкцій буде готовий десь приблизно до трагічної першої річниці вторгнення", - сказав один із високопоставлених дипломатів, а другий сказав, що "були амбіції" підготувати заходи на той час.

Проте аноніми не стали обговорювати, хто і що може потрапити під санкції. Внесення осіб до чорного списку зазвичай легше отримує необхідну підтримку з боку всіх 27 країн ЄС, ніж жорсткі економічні санкції.

Нагадаємо

Рада Євросоюзу 16 грудня 2022 року затвердила узгоджений напередодні дев’ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.