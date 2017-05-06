Многотысячный антиправительственный митинг прошел в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Польская оппозиция организовала в Варшаве "Марш свободы", на которой собралось около 10 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Марш свободы", в котором принимают участие представители партии "Современная", Польской крестьянской партии, Союза польских учителей, а также органов самоуправления, организовала оппозиционная партия "Гражданская платформа".
По данным столичной полиции, в марше принимают участие около 10 тыс. человек. В свою очередь, городское правление Варшавы считает, что их не менее 40 тыс. с учетом тех, кто присоединился по дороге.
Глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына в своем выступлении обвинил правительство в некомпетентности относительно систем правосудия, школьного образования и самоуправления.
Он заявил, что оппозиция выступает за государство, где суды независимы, а школа считается с мнением родителей и экспертов.
По мнению лидера "Гражданской платформы", в Польше в особой защите прав нуждаются женщины и национальные меньшинства.
Г.Схетина завершил свою речь словами: "Мы идем за победой на выборах".
Напомним, в Москве вышли на акцию в годовщину разгона митинга на Болотной площади.