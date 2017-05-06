Кількатисячний антиурядовий мітинг пройшов у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Польська опозиція організувала у Варшаві “Марш свободи”, на якій зібралося близько 10 тисяч людей, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
“Марш свободи”, в якому беруть участь представники партії “Сучасна”, Польської селянської партії, Союзу польських вчителів, а також органів самоврядування, організувала опозиційна партія “Громадянська платформа”.
За даними столичної поліції, у марші беруть участь близько 10 тисяч людей. У свою чергу, міське правління Варшави вважає, що їх не менше 40 тисяч з урахуванням тих, хто приєднався по дорозі.
Голова “Громадянської платформи” Гжегож Схетина в своєму виступі звинуватив уряд в некомпетентності щодо систем правосуддя, шкільної освіти і самоврядування.
Він заявив, що опозиція висловлюється за державу, де суди незалежні, а школа зважає на думку батьків і експертів.
На думку лідера “Громадянської платформи”, в Польщі особливого захисту прав потребують жінки і національні меншини.
Г.Схетина завершив свою промову словами: “Ми йдемо за перемогою на виборах”.
Нагадаємо, у Москві вийшли на акцію в річницю розгону мітингу на Болотній площі.