Десять человек пострадали: последствия масштабного ДТП в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вблизи немецкого города Бад-Зобернгайма произошло масштабное ДТП, столкнулось более 10 автомобилей. Авария протянулась на сотни метров – пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным полиции, ДТП произошло 8 декабря, около 15:55 на автостраде В41 в направлении Бад-Зобернгайма. 10 человек получили повреждения разной степени тяжести, троих пострадавших доставили в госпитали Майнц, Бад-Кройцнах и Идар-Оберштайн вертолетами. Восемь автомобилей не подлежат восстановлению. Правоохранительные органы оценивают общую сумму ущерба в 250 тысяч евро.
«Из-за неосторожности и плохих погодных условий на месте аварии частично столкнулись 8 автомобилей. А в конце пробки столкнулись еще две машины, одна въехала в другую сзади», - сообщил представитель полиции.
В то же время, СМИ сообщают, что в ДТП столкнулось 12 автомобилей.
Добавим
Предварительно, причиной аварии являются плохие погодные условия: была плохая видимость и дождь. Но по поручению прокуратуры Бад-Кройцнаха эксперты начали расследование инцидента. В настоящее время автомагистраль В41 на перекрестке Бад-Зобергайм - Штайнхардт в направлении Бад-Зобернхайма заблокирована.