Десять человек пострадали: последствия масштабного ДТП в Германии

Детали

По данным полиции, ДТП произошло 8 декабря, около 15:55 на автостраде В41 в направлении Бад-Зобернгайма. 10 человек получили повреждения разной степени тяжести, троих пострадавших доставили в госпитали Майнц, Бад-Кройцнах и Идар-Оберштайн вертолетами. Восемь автомобилей не подлежат восстановлению. Правоохранительные органы оценивают общую сумму ущерба в 250 тысяч евро.

«Из-за неосторожности и плохих погодных условий на месте аварии частично столкнулись 8 автомобилей. А в конце пробки столкнулись еще две машины, одна въехала в другую сзади», - сообщил представитель полиции.

В то же время, СМИ сообщают, что в ДТП столкнулось 12 автомобилей.

Добавим

Предварительно, причиной аварии являются плохие погодные условия: была плохая видимость и дождь. Но по поручению прокуратуры Бад-Кройцнаха эксперты начали расследование инцидента. В настоящее время автомагистраль В41 на перекрестке Бад-Зобергайм - Штайнхардт в направлении Бад-Зобернхайма заблокирована.