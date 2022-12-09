Десятеро людей постраждало: наслідки масштабної ДТП у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Поблизу німецького міста Бад-Зобернгайму сталась масштабна ДТП, зіткнулось понад 10 автомобілів. Аварія простяглась на сотні метрів - пише УНН з посиланням на Bild.
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За даними поліції, ДТП сталась 8 грудня, близько 15:55 на автостраді В41 у напрямку Бад-Зобернгайму. 10 людей отримали ушкодження різного ступеня важкості, трьох постраждалих доправили до шпиталів Майнцу, Бад-Кройцнаху та Ідар-Оберштайну гвинтокрилами. Вісім автомобілів не підлягають відновленню. Правоохоронні органи оцінюють загальну суму збитків у 250 тисяч євро.
«Через необережність та погані погодні умови на місці аварії частково зіткнулись 8 автомобілів. А вкінці затору зіткнулись ще дві машини, одна заїхала в іншу ззаду», - повідомив речник поліції.
У той же час, ЗМІ повідомляють, що у ДТП зіштовхнулось 12 автомобілів.
Додамо
Попередньо, причиною аварії є погані погодні умови: була погана видимість та моросив дощ. Та за дорученням прокуратури Бад-Кройцнаху, експерти розпочали розслідування інциденту. Наразі автомагістраль В41 на перехресті Бад-Зобергайм - Штайнхардт у напрямку Бад-Зобернхайму заблокована.