Десять самых востребованных государством специальностей: кто в списке

“Вчера Правительство приняло постановление ”О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, и повышении квалификации и переподготовке кадров в 2018 году“. Сейчас официальный текст документа готовят к публикации, однако, пользуясь проектом, можно определить ряд важных параметров вступительной кампании. Например, специальности, которым предоставлен наибольший объем госзаказа на основе полного общего среднего образования, то есть для выпускников 11-х классов”, - заявил спикер Минобразования.

Так, больше всего мест госзаказа получили такие 10 специальностей:

“Среднее образование” (по всем предметным специальностям) — 7475 мест;

“Медицина” — 4507;

“Компьютерные науки” — 3216;

“Правоведение” — 3090;

“Электроэнергетика, электротехника и электромеханика” — 2736;

“Строительство и гражданская инженерия” — 2650;

“Филология” (все языковые направления) — 2210;

“Отраслевое машиностроение” — 2025;

“Компьютерная инженерия” — 1951;

“Правоохранительная деятельность” — 1910.

Однако Олег Шаров напомнил, что возможность учиться на бюджете не ограничивается местами государственного заказа. Ведь часть бюджетных мест предоставляется как региональный заказ. Такие места распределяются во все коммунальные высшие учебные заведения, которые готовят специалистов разных уровней — от младшего специалиста до магистра и аспирантуры.

Также региональный заказ предоставляется в государственных колледжах и техникумах, которые не входят в состав вузов и финансируются из местных бюджетов с 1 января 2018 года.

Напомним, 12 июля стартовала подача заявлений в вузы через электронные кабинеты.