Сьогодні стартувала подача заяв у виші через електронні кабінети

“12 липня в Україні почалось подання заяв вступниками до закладів вищої освіти, зокрема, через електронні кабінети. До подання першої заяви вступникам обов’язково потрібно перевірити внесену в електронні кабінети інформацію та файли”, — йдеться у повідомленні.

У МОН наголошують, що реєстрація електронних кабінетів триватиме з 12 липня до 18:00 25 липня. У прес-службі Міносвіти також звертають увагу, що перевірити коректність інформації та доданих файлів обов’язково потрібно ДО подання першої заяви на вступ. Лише до цього моменту вступник може самостійно змінити внесені дані. Після подання першої заяви зробити це буде неможливо.

“На жаль, в попередні роки непоодинокими були випадки, коли вступники завантажували в поле для атестата зовсім інші файли — рецепти Празького торту, фото домашніх улюбленців, батьків, медичні довідки тощо. Тому перед поданням заяв необхідно уважно перевірити, які саме файли додані в електронний кабінет, та чи правильно вказана інша інформація”, — зазначили і МОН.

Водночас у міністерстві просять вступників не поспішати подавати електронні заяви у перший день — для цього буде більш ніж достатньо часу. Подавати заяви через електронні кабінети можна буде до 18:00 26 липня, тобто понад 2 тижні.

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