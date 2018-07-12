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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44968 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104268 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126083 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 133496 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169843 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141301 просмотра

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Сегодня стартовала подача заявлений в вузы через электронные кабинеты

Сегодня стартовала подача заявлений в вузы через электронные кабинеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В четверг, 12 июля, в электронных кабинетах поступающих открыта возможность подачи заявлений на поступление, которая продлится до 18:00 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.

“12 июля в Украине началась подача заявлений поступающими в учреждения высшего образования, в частности, через электронные кабинеты. До подачи первого заявления поступающим обязательно нужно проверить внесенную в электронные кабинеты информацию и файлы”, - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что регистрация электронных кабинетов продлится с 12 июля до 18:00 25 июля. В пресс-службе Минобразования также обращают внимание, что проверить корректность информации и приложенных файлов обязательно нужно ДО подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет невозможно.

“К сожалению, в предыдущие годы нередки были случаи, когда поступающие загружали в поле аттестата совсем другие файлы — рецепты Пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявлений необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно ли указана другая информация”, - отметили и МОН.

В то же время в министерстве просят поступающих не спешить подавать электронные заявления в первый день — для этого более чем достаточно времени. Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18:00 26 июля, то есть более 2 недель.

Ранее в МОН рассказали, какие специальности в Украине пользуются наибольшим спросом.

Украинские Национальные Новости

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