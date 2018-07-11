Стало відомо, на які спеціальності в Україні найбільший попит

“Для наших закладів (вишів, які знаходяться в сфері управління МОН) було збільшено державне замовлення для підготовки вчителів — з 17,0% у держзамовленні 2017-го до 17,6% в 2018 році, за галуззю знань “Аграрні науки та продовольство” — з 6,7% у 2017-му до 6,9% в 2018 році, за галуззю знань “Інформаційні технології” — з 12,0% до 12,1%. В абсолютних величинах ми можемо говорити про подальше збільшення замовлення для природничих наук — на 2,4% порівняно з минулим роком, математики та статистики — на 4,4%, удвічі збільшено обсяг держзамовлення на спеціальність “Матеріалознавство”", — заявила Лілія Гриневич.

Крім того, загальний обсяг державного замовлення на бакалаврів і магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування цього року складає 84 тис. 610 місць.

За словами міністра, при зростанні замовлення на необхідних державі фахівців, зменшується замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, які популярні серед вступників, але не мають гострої потреби на ринку праці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, працівники яких галузей отримують найвищі зарплати

“Враховуючи ситуацію та потреби ринку праці, приблизно на 5% в абсолютних величинах було зменшено замовлення за спеціальністю „Право“ на денній формі навчання. При цьому 2018-го держава взагалі не виділятиме кошти для підготовки юристів на заочній формі навчання. Також зменшено держзамовлення за галузями знань „Управління та адміністрування“ — приблизно на 5,7% в абсолютних величинах, „Соціальні та поведінкові науки“ — приблизно на 13,4% в абсолютних величинах, спеціальності „Готельно-ресторанна справа“ — приблизно на 9% в абсолютних величинах”, — пояснила Гриневич.

Суттєвих змін у 2018 році зазнав освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”, який здобувають у коледжах після 9-го класу. Державне замовлення на підготовку молодших спеціалістів у ланці органів місцевого самоврядування зменшили на 31,4%, або 17 тис. 965 місць.

“При цьому для коледжів у структурі державних університетів, академій та інститутів, що продовжують фінансуватися з Держбюджету, держзамовлення збільшено приблизно на 5%. Це вмотивовано тим, що саме цього року вперше за тривалий час випускників 9-х класів більше, ніж торік”, — пояснила міністр.

Як зазначається, кількість випускників шкіл цьогоріч скоротилася на 4%, відповідно й держзамовлення складає близько 96% порівняно з 2017-м.

Раніше в уряді назвали обсяги держзамовлення на підготовку фахівців у 2018 році.