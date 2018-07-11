Стало известно, на какие специальности в Украине наибольший спрос

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В 2018 году увеличен государственный заказ на учителей, специалистов по IT и аграрным наукам, но вообще не будет заказа на “Право” для заочной формы. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.

“Для наших заведений (вузов, которые находятся в сфере управления МОН) был увеличен государственный заказ для подготовки учителей — с 17,0% в госзаказе 2017 года до 17,6% в 2018 году, по отрасли знаний ”Аграрные науки и продовольствие" - с 6,7% в 2017 году до 6,9% в 2018 году, по отрасли знаний “Информационные технологии” — с 12,0% до 12,1%. В абсолютных величинах мы можем говорить о дальнейшем увеличении заказа для естественных наук — на 2,4% по сравнению с прошлым годом, математики и статистики — на 4,4%, вдвое увеличен объем госзаказа на специальность “Материаловедение”", — заявила Лилия Гриневич.

Кроме того, общий объем государственного заказа на бакалавров и магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления этого года составляет 84 тыс. 610 мест.

По словам министра, при росте заказа на необходимых государству специалистов, уменьшается заказ на так называемые конъюнктурные специальности, которые популярны среди абитуриентов, но не имеют острой потребности на рынке труда.

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“Учитывая ситуацию и потребности рынка труда, примерно на 5% в абсолютных величинах был уменьшен заказ по специальности ”Право“ на дневной форме обучения. При этом в 2018 году государство вообще не выделять средства для подготовки юристов на заочной форме обучения. Также уменьшен госзаказ по отраслям знаний „Управление и администрирование“ — примерно на 5,7% в абсолютных величинах, „Социальные и поведенческие науки“ — примерно на 13,4% в абсолютных величинах, специальности „Гостинично-ресторанное дело“ — примерно на 9% в абсолютных величинах”, - пояснила Гриневич.

Существенные изменения в 2018 году затронули образовательно-квалификационный уровень “младший специалист”, который приобретают во время учебы в колледжах после 9-го класса. Государственный заказ на подготовку младших специалистов в звене органов местного самоуправления уменьшили на 31,4%, или 17 тыс. 965 мест.

“При этом для колледжей в структуре государственных университетов, академий и институтов, которые продолжают финансироваться из госбюджета, госзаказ увеличен примерно на 5%. Это мотивировано тем, что именно в этом году впервые за долгое время выпускников 9-х классов больше, чем в прошлом году”, - пояснила министр.

Как отмечается, количество выпускников школ в этом году сократилось на 4%, соответственно и госзаказ составляет около 96% по сравнению с 2017-м.

Ранее в правительстве назвали объемы госзаказа на подготовку специалистов в 2018 году.

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