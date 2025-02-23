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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Деснянско-Старогутскому» национальному парку исполнилось 26 лет: уникальный уголок природы на востоке Украины

Киев  •  УНН

 • 2597 просмотра

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«Деснянско-Старогутский» национальный парк отмечает 26 лет со дня основания. Уникальная природная территория на востоке Полесья регулярно страдает от вражеских обстрелов.

Самый северный национальный природный парк Украины - «Деснянско-Старогутский» - отмечает 26-ю годовщину основания. Расположенный на востоке Украинского Полесья, парк является уникальным центром дикой природы с лесами, болотами, лугами и поймами реки Десны. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Детали

Самый северный национальный природный парк Украины - «Деснянско-Старогутский» отмечает 26-летие

- говорится в сообщении.

Этот парк - уникальный уголок нетронутой природы, сочетающий в себе леса, болота, луга и долину реки Десны и располагается на востоке Украины.

По особенностям природных комплексов и ландшафтных черт на территории НПП «Деснянско-Старогутский» можно выделить две части: Старогутскую и Придеснянскую. 

Старогутская часть - это целостный лесной массив с вековыми деревьями, болотами, лугами сохранили много редких видов растений. Здесь обитают; лось, косуля, свинья дикая, белка, волк и распространены представители таежной фауны: рысь, медведь. 

Придеснянская часть занимает долину Десны, которая сохранила свой естественный режим, а пойма мало изменена деятельностью человека. Эта территория отмечается богатством ихтиофауны. Пойма Десны имеет особое значение для птиц во время их сезонных миграций. 

На сегодняшний день территория парка регулярно страдает от вражеских обстрелов, которые разрушают эти уникальные природные экосистемы и рекреационную инфраструктуру парка

- отмечает Минприроды.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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