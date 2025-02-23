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15 березня, 19:03 • 119227 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178254 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144334 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136288 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115990 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107224 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

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"Деснянсько-Старогутському" національному парку виповнилось 26 років: унікальний куточок природи на сході України

"Деснянсько-Старогутському" національному парку виповнилось 26 років: унікальний куточок природи на сході України

Київ • УНН

 • 19512 перегляди

"Деснянсько-Старогутський" національний парк відзначає 26 років з дня заснування. Унікальна природна територія на сході Полісся регулярно потерпає від ворожих обстрілів.

Найпівнічніший національний природний парк України – "Деснянсько-Старогутський" – відзначає 26-ту річницю заснування. Розташований на сході Українського Полісся, парк є унікальним осередком дикої природи з лісами, болотами, луками та заплавами річки Десни. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Деталі

Найпівнічніший національний природний парк України - "Деснянсько-Старогутський" відзначає 26-річчя

- йдеться у повідомленні.

Цей парк — унікальний куточок недоторканої природи, що поєднує у собі ліси, болота, луки та долину річки Десни і розташовується на сході України.

За особливостями природних комплексів і ландшафтних рис на території НПП "Деснянсько-Старогутський" можна виділити дві частини: Старогутську та Придеснянську. 

Старогутська частина - це цілісний лісовий масив з віковими деревами, болотами, луками зберегли багато рідкісних видів рослин. Тут мешкають; лось, козуля, свиня дика, білка, вовк та поширені представники тайгової фауни: рись, ведмідь. 

Придеснянська частина займає долину Десни, яка зберегла свій природний режим, а заплава мало змінена діяльністю людини. Ця територія відзначається багатством іхтіофауни. Заплава Десни має особливе значення для птахів під час їх сезонних міграцій. 

На сьогоднішній день територія парку регулярно потерпає від ворожих обстрілів, які руйнують ці унікальні природні екосистеми та рекреаційну інфраструктуру парку

- зазначає Міндовкілля.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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