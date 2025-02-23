"Деснянсько-Старогутському" національному парку виповнилось 26 років: унікальний куточок природи на сході України

Найпівнічніший національний природний парк України – "Деснянсько-Старогутський" – відзначає 26-ту річницю заснування. Розташований на сході Українського Полісся, парк є унікальним осередком дикої природи з лісами, болотами, луками та заплавами річки Десни. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

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Найпівнічніший національний природний парк України - "Деснянсько-Старогутський" відзначає 26-річчя - йдеться у повідомленні.

Цей парк — унікальний куточок недоторканої природи, що поєднує у собі ліси, болота, луки та долину річки Десни і розташовується на сході України.

За особливостями природних комплексів і ландшафтних рис на території НПП "Деснянсько-Старогутський" можна виділити дві частини: Старогутську та Придеснянську.

Старогутська частина - це цілісний лісовий масив з віковими деревами, болотами, луками зберегли багато рідкісних видів рослин. Тут мешкають; лось, козуля, свиня дика, білка, вовк та поширені представники тайгової фауни: рись, ведмідь.

Придеснянська частина займає долину Десни, яка зберегла свій природний режим, а заплава мало змінена діяльністю людини. Ця територія відзначається багатством іхтіофауни. Заплава Десни має особливе значення для птахів під час їх сезонних міграцій.

На сьогоднішній день територія парку регулярно потерпає від ворожих обстрілів, які руйнують ці унікальні природні екосистеми та рекреаційну інфраструктуру парку - зазначає Міндовкілля.

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