"Десна" одержала первую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Черниговская "Десна" приняла полтавскую "Ворсклу" во встрече второго тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Первый тайм игры показал полное игровое и территориальное превосходство ворсклян в отчетной встрече. Раз за разом гости из Духовной столицы создавали напряжение вблизи уголовной зоны черниговцев, и это никак не материализовалось в забитые мячи. Зато в одной из немногих контратак Калитвинцев красивым обводным ударом положил мяч в дальний верхний угол ворот. Самую реальную возможность перед походом на перерыв должен Мартыненко. Евгений, пробивая слета, потряс перекладину.
Во втором тайме картина на поле существенно не изменилась. "Бело-зеленые" неустанно искали подступы к воротам Паста, но с ударами по рамке никак клеилось. И произошло все, как по старому футбольным правилом. Чеснаков, казалось бы, в невинной ситуации поскользнулся, оппонент, который "накрывал" капитана полтавчан мяч перехватил, и молниеносно отдал его на Филиппова, и тот удвоил преимущество своей команды - 2:0.
Состав команд:
"Десна": Паст, Фаворов Д., Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Фаворов А., Богданов (Западня, 67), Калитвинцев (Конопля, 87), Кузык (Картушов, 46), Филиппов. Запасные: Литовка, Конопля, Дегтярев, Старенький, Хльобас.
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Артур (Ребенок, 67), Скляр (Коломоец, 76, Челядин, 87)), Петрович, Габелок, Васин, Шехич. Запасные: Каневцев, Сак, Белый, Тарадута.
Примечательно, что к этому противостоянию обе команды шли без зачетных очков.