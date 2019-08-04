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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97388 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126891 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128448 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130484 просмотра

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"Десна" одержала первую победу в сезоне УПЛ

"Десна" одержала первую победу в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Черниговская "Десна" приняла полтавскую "Ворсклу" во встрече второго тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

Первый тайм игры показал полное игровое и территориальное превосходство ворсклян в отчетной встрече. Раз за разом гости из Духовной столицы создавали напряжение вблизи уголовной зоны черниговцев, и это никак не материализовалось в забитые мячи. Зато в одной из немногих контратак Калитвинцев красивым обводным ударом положил мяч в дальний верхний угол ворот. Самую реальную возможность перед походом на перерыв должен Мартыненко. Евгений, пробивая слета, потряс перекладину.

Во втором тайме картина на поле существенно не изменилась. "Бело-зеленые" неустанно искали подступы к воротам Паста, но с ударами по рамке никак клеилось. И произошло все, как по старому футбольным правилом. Чеснаков, казалось бы, в невинной ситуации поскользнулся, оппонент, который "накрывал" капитана полтавчан мяч перехватил, и молниеносно отдал его на Филиппова, и тот удвоил преимущество своей команды - 2:0.

Состав команд:

"Десна": Паст, Фаворов Д., Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Фаворов А., Богданов (Западня, 67), Калитвинцев (Конопля, 87), Кузык (Картушов, 46), Филиппов. Запасные: Литовка, Конопля, Дегтярев, Старенький, Хльобас.

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Артур (Ребенок, 67), Скляр (Коломоец, 76, Челядин, 87)), Петрович, Габелок, Васин, Шехич. Запасные: Каневцев, Сак, Белый, Тарадута.

Примечательно, что к этому противостоянию обе команды шли без зачетных очков.

Украинские Национальные Новости

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