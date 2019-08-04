"Десна" здобула першу перемогу в сезоні УПЛ

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Чернігівська "Десна" прийняла полтавську "Ворсклу" в зустрічі другого туру чемпіонату України з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт полтавчан.

Перший тайм гри засвідчив повну ігрову і територіальну вищість ворсклян у звітній зустрічі. Раз-по-раз гості з Духовної столиці створювали напругу поблизу карної зони чернігівців, та це ніяк не матеріалізувалося в забиті м’ячі. Натомість в одній з небагатьох контратак Калітвінцев красивим обвідним ударом поклав м'яч у дальній верхній кут воріт. Найреальнішу нагоду перед походом на перерву мав Мартиненко. Євгеній, пробиваючи зльоту, струсонув поперечку.

У другому таймі картина на полі суттєво не змінилася. "Біло-зелені" невпинно шукали підступи до воріт Паста, але з ударами по "рамці" ніяк не клеїлося. І сталося все, як за старим футбольним правилом. Чеснаков, здавалось би, у невинній ситуації послизнувся, опонент, який "накривав" капітана полтавців м’яч перехопив, та блискавично віддав його на Філіппова, і той подвоїв перевагу своєї команди – 2:0.

Склад команд:

"Десна": Паст, Фаворов Д., Гітченко, Імереков, Мостовий, Огіря, Фаворов А., Богданов (Западня, 67), Калітвінцев (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 46), Філіппов. Запасні: Литовка, Конопля, Дегтярьов, Старенький, Хльобас.

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане, Артур (Ребенок, 67), Скляр (Коломоєць, 76, Челядін, 87)), Петровіч, Габелок, Васін, Шехіч. Запасні: Каневцев, Саків, Білий, Тарадута.

Примітно, що до цього протистояння обидві команди йшли без залікових очок.

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